Buntglasfenster sind eingeweiht : Magische Licht-Reflektionen in Metz: Deshalb sind die 16 neuen Fenster in der Kathedrale so besonders

Leuchtende, moderne Fenster in den Triforiumbuchten: Die Künstlerin Kimsooja hat mehrere Fenster für die Metzer Kathedrale gestaltet. Foto: Jaeho Chong

Metz Die Kathedrale in Metz hat eine neue Sehenswürdigkeit: Die Künstlerin Kimsooja hat 16 Fenster für die Bischofskirche neu gestaltet. Was das Besondere an ihrer innovativen Technik ist und was koreanische Traditionen mit dem Motiv zu tun haben.