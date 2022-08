Neue Arbeitsplätze in Moselle : Japanisches Unternehmen Kubota eröffnet Logistikzentrum bei Thionville

Foto: Gemeindeverband Thionville CAPFT/Stéphane Thévenin

Thionville Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro und neue 90 Jobs in Lothringen: Das japanische Maschinenbauunternehmen Kubota hat sein Logistikzentrum bei Thionville in Betrieb genommen.