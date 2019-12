Zoo Amnéville : Ex-Mitarbeiter prangern Zustände im Zoo Amnéville an

Amnéville Im lothringischen Zoo in Amnéville sollen unhaltbare Zustände herrschen. Das berichtet der Radiosender „France Bleu“ mit Verweis auf ehemalige Angestellten.

Auch für einige Tiere scheint das Zooleben in Amnéville ziemlich hart zu sein. So schildern ehemaligen Pfleger, dass im Seehund-Becken so viel und so oft Chlor benutzt wurde, dass die Tiere Augenschmerzen davon bekamen. Weitere Vorwürfe reichen bis zu illegalen Tierbestattungen auf dem Zoogelände, weil der Park zu klamm gewesen sei, um für ein ordnungsgemäßes Vorgehen zu bezahlen. Außerdem kritisieren die Mitarbeiter einen verantwortungslosen Umgang mit der umliegenden Natur. Im Wald rund um den Zoo sei regelmäßig Abwasser aus Tiergehegen entsorgt worden.