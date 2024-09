Bekanntes Denkmal an Grenze zum Saarland Durchbruch im dritten Anlauf: Spicherer Kreuz erinnert an berüchtigte Schlacht

Mehr als zwei Dutzend Städte in Deutschland haben eine Spichernstraße, sei es in dieser oder ähnlicher Schreibweise. In Berlin trägt sogar eine U-Bahnhaltestelle den Namen der kleinen Gemeinde gleich hinter der deutsch-französischen Grenze. Die Straßennamen sollen an ein besonders düsteres Kapitel der Geschichte beider Länder erinnern: die Schlacht von Spicheren im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71.