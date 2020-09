Tummelplatz für Start-Ups und Kunsthandwerker : Zwischen YouTube-Haus und Kunsthandwerk

Metz Das Kreativzentrum „Bliiida“ in Metz bietet auf 30 000 Quadratmetern viel Platz für innovative und klassische Ideen. Jeder Künster, der einen Platz gefunden hat, darf für ein Jahr bleiben. Kostenlos.

Die Kreativwirtschaft wird für viele Städte zu einem immer wichtigeren Faktor. Auch in Metz ist dies der Fall. Dort wurde im einstigen Depot des städtischen Busdepots ein Kreativzentrum auf gut 30 000 Quadratmetern eingerichtet. Nun tummeln sich dort Start-Ups, Programmierer, Kunsthandwerker, Digitale Entwickler, Grafiker, App-Designer, Szenographen oder Videofilmer, wo einst Omnibusse in Reih und Glied standen.

Es gibt auf dem Areal ein YouTube-Haus, ein Quartier für digitale Innovationen, einen Gemüsegarten, Co-Working-Spaces, einen Konzertraum und Festivals, die in Zeiten der Pandemie im früheren Umfang nicht mehr stattfinden. Kooperationen unterhält man mit dem in Metz angesiedelten Centre Pompidou ebenso wie mit künstlerischen Einrichtungen in Straßburg. Rund 150 vorwiegend junge Menschen, oft frisch von der Uni, und 85 Start-Ups sind in das Projekt mit seinem 70er Jahre Beton-Chic eingebunden. „Hier hat man kreativen Spielraum. Jeder kann seine Ideen verwirklichen und sich mit anderen vernetzen“, berichtet Gautier Raguenaud, zuständig für innovative Projekte bei Bliiida.