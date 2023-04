Sänger gilt als Ikone der LGBTQ+-Bewegung Drohungen ultrarechter Katholiken - Konzert von Bilal Hassani in Metz abgesagt

Der Protest radikaler, ultrarechter Katholiken hat am Mittwoch in Metz zur Absage eines Konzerts des queeren Sängers Bilal Hassani geführt. Die Konzertagentur begründete die kurzfristige Annulierung am Tag selbst nach übereinstimmenden Medienberichten damit, dass sie die Sicherheit Hassanis und des Publikums während des Auftritts nicht mehr gewährleistet sah.