Kommentar zu Regionalwahlen : Frankreich hat in der Krise auf Bewährtes gesetzt

Kein Experiment in der Krise: Das könnte das Motto dieser Regionalwahl in Frankreich gewesen sein, bei der die Amtsinhaber bestätigt wurden.

Bestätigung in der Krise, das galt auch in Grand Est, wo Jean Rottner die Wahl mit großem Abstand gewonnen hat. Überraschend ist das nicht, denn er hat vor allem in der Corona-Krise seinen Job ordentlich gemacht. Aus saarländischer Sicht dürfte der Wahlausgang eine Erleichterung sein, denn Rottner hat sich in seiner bisherigen Amtszeit als ein zuverlässiger Partner erwiesen, der die Grenzlage nicht nur als Hindernis, sondern auch als Trumpf betrachtet.