Zwei Wochen Kirmesspaß Osterkirmes in Saargemünd beginnt diese Woche

Rund zwei Wochen lang gastieren Schaustellerinnen und Schausteller in der französischen Stadt Saargemünd nahe der Grenze zum Saarland. Für die jährliche Osterkirmes, die „fête foraine de Pâques“, bauen sie rund 30 verschiedene Fahrgeschäfte auf. Die Kirmes findet auf dem Parkplatz „Parking de la Grande Armée“ im Zentrum statt, ganz in der Nähe des Bahnhofs, an dem auch die Saarbahn hält.