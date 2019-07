Wartungs- und Kontrollarbeiten : Block 3 des AKW Cattenom wurde stillgelegt

Cattenom Wie der staatliche französische Energiekonzern EdF jetzt mitgeteilt hat, hielt im Atomkraftwerk Cattenom in der Nacht von Freitag auf Samstag die planmäßige Abschaltung des Reaktorblocks 3 an, um rund 10 000 Wartungs- und Kontrollarbeiten vorzunehmen.

Dazu gehöre der Austausch eines Drittels der im Reaktor enthaltenen Brennstäbe. Der Reaktorkern enthält 193 Brennelemente,von denen ein Drittel alle 18 Monate ersetzt werden. Außerdem stünden hydraulische Prüfungen in Kreisläufen im kerntechnischen Teil der Anlagen und eine vorbeugende Reinigung der Dampferzeuger an, hieß es. Weitere 40 Reparaturen würden während der Stilllegung vorgenommen, „um die Sicherheit der Anlagen kontinuierlich zu verbessern“, so EdF.