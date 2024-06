Neue Ausstellung Keramik und Fußfessel: In Saargemünd trifft Art Déco auf die Gegenwart

Derzeit wird im Keramikmuseum in Saargemünd mit großer Resonanz die Ausstellung „L’Art Déco s’invite à table“ präsentiert. Gleich hinter dem prachtvollen Wintergarten des Museums in der Innenstadt werden Teller, Tassen und Kannen gezeigt, die zur Zeit des Art Déco hergestellt wurden und deren besondere Farben und teilweise expressionistische Formen bis heute faszinieren (wir berichteten). Was lag da näher, als in dem zweiten Museum von Saargemünd, der Bliesmühle - Museum für Keramiktechniken, einen kleinen Ableger der Ausstellung zu organisieren? Und so wird noch bis zum 18. August im ehemaligen Lagerschuppen der Bliesmühle, eingebettet in den wunderschönen Garten der Fayencen, dem Jardin des Faïenciers, die Ausstellung „L’Art Déco s’invite au Moulin“ gezeigt.