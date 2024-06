Grenzüberschreitende Zugverbindung Bahnstrecke zwischen Saargemünd und Straßburg bis Mitte Juni gesperrt

Eine schlechte Überraschung hat ein SZ-Leser am vergangenen Donnerstag am Bahnsteig im Saarbrücker Hauptbahnhof erlebt. Zusammen mit rund 30 anderen Fahrgästen wartete der Mann, der lieber anonym bleiben möchte [Name ist der Redaktion bekannt], auf den Zug nach Straßburg. „Meine Begleitung und ich hatten gerade am Schalter zwei Saar-Elsass-Tickets für circa 50 Euro gekauft. Uns informierte aber da niemand, dass der Zug nicht fahren würde“, erzählt er. Auch am Abend zuvor, als er die genaue Abfahrtzeit der Direktverbindung überprüft hatte, habe es auf der Internetseite der Deutschen Bahn (DB) keine Hinweise auf Probleme gegeben. Am Gleis wartete er aber vergeblich – auf den Zug oder zumindest Informationen darüber, ob sich dieser verspäten sollte. „Irritierend waren mehrere Durchsagen zu Anschlussverbindungen für ankommende Züge, ohne Erwähnung des Zuges nach Strasbourg. Wir gingen aber davon aus, dass der Zug mit Verspätung aus Straßburg kommt und dann direkt zurückfährt“, berichtet er weiter. Insgesamt warteten mittlerweile rund 30 Menschen auf den Zug nach Straßburg. Nach 20 Minuten Wartezeit ging der Mann zurück zum Schalter. „Dort bekam ich die Auskunft, dass wegen Hochwasserschäden südlich von Saargemünd die ganze Woche schon keine Züge gefahren seien, die Bauarbeiten hätten bis gestern dauern sollen. Man habe keine Informationen erhalten, ich solle davon ausgehen, dass der Zug ausfalle“, sagt er und bedauert, dass „die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen der [red. französischen Bahn] SNCF und der DB nicht besser funktioniert.