Geplante Anlage für Plastik-Recycling Kaum Misstöne bei Anhörung – Akzeptanz für neues Recycling-Werk in Carling

Saint-Avold/L’Hôpital · 2027 soll auf der Chemie-Plattform Carling bei Saint-Avold eine große Recycling-Anlage für PET-Kunststoff in Betrieb gehen. Weil das Werk an der Grenze zum Saarland liegt, konnten sich an einer ersten Anhörung auch Deutsche beteiligen. Nun liegen die Ergebnisse vor.

01.01.2024 , 09:25 Uhr

Das geplante Werk für Kunststoff-Recycling soll auf dem Terrain der ehemaligen Kokerei von Carling entstehen. Rund 350 Menschen haben sich in eine Vorabstimmung eingebracht. Foto: Loop industries

Wie wird die Umwelt geschützt, wie verändert sich der Verkehr, was bringt das neue Werk? An der Grenze zum Saarland ist eine große Recycling-Anlage für PET-Kunststoffe geplant. Die Anlage soll auf der Chemie-Plattform Carling bei Saint-Avold entstehen (wir berichteten). Unter Anwohnern scheint das Großprojekt auf Wohlwollen zu stoßen.