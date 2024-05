Galeria-Insolvenz Nach Karstadt-Rettung in Saarbrücken – so wird die Nachricht in Frankreich aufgenommen

Saarbrücken/Forbach · Die Botschaft kam auch im nahen Frankreich an: Karstadt in Saarbrücken bleibt. Das ist die Entscheidung der neuen Galeria-Besitzer. Das Warenhaus profitiert in hohem Maße von Kunden nahe der Grenze. Wie die Reaktion in Lothringen ist.

02.05.2024 , 07:56 Uhr

So berichtet die Tageszeitung Le Républicain Lorrain (RL) in seiner Lokalausgabe für Forbach über die Rettung von Karstadt in Saarbrücken. Foto: RL/Matthias Zimmermann (hgn)