Preise und Abfahrtszeiten Karfreitagsmarkt in Bouzonville – diese Sonderzüge fahren ab Saarbrücken

An Ostern verwandelt sich die Innenstadt von Bouzonville zu einem besonderen Ort. Dann lockt der Karfreitagsmarkt, 29. März, in die französische Kleinstadt, der mit Hunderten Markthändlern und den unterschiedlichsten Produkten zu den größten Märkten in der Saar-Lor-Lux-Region gehört. Für die Vielfalt des kulinarischen Angebots sorgen die zahlreichen Essens- und Getränkestände, informiert die Gemeinde Rehlingen-Siersburg. Sonderzüge auf der Niedtalstrecke verbinden an diesem Tag Bouzonville direkt mit dem Kreis Saarlouis. Sie ermöglichen den Besuchern eine entspannte und erlebnisreiche Anreise.