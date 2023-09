Frische Backwaren vom „Boulanger“ Statt Industrieteig: Diese französischen Bäcker backen selbst

Von einem Ausflug oder von einer Einkaufstour in Frankreich bringen sich viele gerne auch französische Leckereien mit – Baguette zum Käse, Éclairs zum Nachtisch oder Croissants fürs nächste Frühstück. Aber nur, weil man die typischen französischen Backwaren in einer gemütlichen französischen Bäckerei gekauft hat, heißt es nicht, dass sie dort auch hausgemacht werden. Ein Bäcker in Frankreich darf sein Geschäft „boulangerie“ nennen, wenn er das Brot selbst macht – also nicht aus industriellem Teig. Wer wiederum Brote vor oder nach dem Backen einfriert, darf sich nicht Bäcker nennen. Aber Konditorware und Feingebäck sind davon ausgenommen. „Die Gesetzgebung ist nicht einheitlich, sodass die Kunden nicht wissen können, ob ein Bäcker Croissants selbst bäckt oder vorgefertigten Teig in den Ofen schiebt“, sagt Aurélie Meskane, die mit ihrem Bruder Julien Hecht die „Boulenge d’Antan“ betreibt.