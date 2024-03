Besondere Kreationen zu Ostern Präzises Handwerk und moderne Technik: Bei Julien M. werden Schokoladenträume wahr

Es duftet nach Schokolade und auf jedem Quadratzentimeter im Lager stapeln sich die Bestellungen: Ein Besuch bei Konditor und Chocolatier Julien Mistler in Œting, ein paar Kilometer von Saarbrücken entfernt, macht schnell klar: Bis Ostern sind es nur noch wenige Tage. In der Zeit rund um das Osterfest erwirtschaftet sein Betrieb rund 30 Prozent des Jahresumsatzes, weitere 30 Prozent fallen auf die Adventszeit und Weihnachten. „Doch eigentlich ist bei uns immer viel los. Nach Weihnachten gibt es das Drei-Königsfest. Dafür backen wir extra ‚Galettes des rois’“, erzählt Mistler. „Danach kommt der Valentinstag, gefolgt vom Großmuttertag, der in Frankreich Anfang März gefeiert wird. Es folgen Ostern, Muttertag, Vatertag, Kommunionen und Taufen, Hochzeiten....“, zählt er auf. Schokolade ist eben eine Ware, die das ganze Jahr über und zu vielen Anlässen begehrt ist.