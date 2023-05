Erinnerungsarbeit „Damit kein Gras drüber wächst“: Jugendliche pflegen Gedenkstätte „Neue Bremm“

Mit Schubkarren, Schaufeln, Spaten, Rechen und anderen Gartenwerkzeugen rückten sie den zugewachsenen Flächen vor dem noch erhaltenen und mit Stacheldraht umzäunten Löschteich oder den mit Steinen verschotterten Markierungen der ehemaligen Holzbaracken des Gestapo-Lagers zu Leibe. Mit Schwämmen und Eimern voll Wasser und Waschmitteln säuberten sie zudem die vielen Gedenktafeln von Grünspan und Dreck, so auch der 18-jährige, in Paris geborene Thibault, der schon Schüler in Frankreich, Deutschland und Luxemburg gewesen ist. „Grausam was hier in dem Lager passiert ist“, merken auch die 16-jährigen Schülerinnen Sophie-Marie, Franziska und Lilia an. In ihren Schulen wird später darüber im Unterricht gesprochen. Bei der Aktion arbeiten jedenfalls alle mit großem Engagement und Muskelkraft daran, die „Erinnerungen wachleben zu lassen, damit so etwas nie wieder passiert“. Mit dabei aus dem Saarland diesmal Schüler der Europäischen Schule in Saarbrücken und von Berufsbildungszentren sowie von den Gemeinschaftsschulen Schaumberg-Theley und Schiffweiler sowie auch eigens ausgebildete studentische Scouts aus dem Trierer Raum und Luxemburg.