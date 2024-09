Projekt zwischen Saarbrücken und Forbach Erste Berufserfahrungen und interkulturelles Verständnis: Darum ging es bei der Jugendkooperative

Schon seit sechs Jahren engagiert sich die Association „Capentreprendre“ mit Sitz in St. Avold dafür, Jugendliche in den Sommerferien an Unternehmen heranzuführen. Seit zwei Jahren werden diese Projekte als „CJS - Coopérative Jeunesse de Services Transfrontalière (Forbach-Saarbrücken)“ grenzüberschreitend organisiert, denn seither arbeitet die Asko Europa Stiftung auf deutscher Seite mit. Im Frühsommer haben beide Organisationen Flyer verteilt, um diesseits und jenseits der Grenze Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 20 Jahren auf das gemeinsame Projekt „CJS“ aufmerksam zu machen. Insgesamt 13 junge Erwachsene, darunter fünf Deutsche, haben daraufhin zuerst in einer zweiwöchigen Einführungsphase in Workshops gelernt, wie man beruflich telefoniert, was Marketing ist, wie eine Finanzabteilung funktioniert oder wie man ein Kleinunternehmen führt.