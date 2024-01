Wein und Konzerte Im Sommer in Colmar: James Blunt und Simple Minds treten bei Wein-Festival auf

Colmar · Zur mehrtägigen Weinmesse in Colmar werden regelmäßig an die 350 Aussteller und mehr als 130 000 Besucher erwartet. Jetzt sind die ersten großen Künstler bekannt, die das beliebte Konzertprogramm am Abend bestreiten.

24.01.2024 , 10:08 Uhr

Wer Simple Minds im Mai 2022 in der Saarlandhalle verpasst hat, bekommt eine neue Chance. In diesem Sommer spielt die schottische Band in Grand Est. Foto: Tobias Keßler

Wer Lust auf Sommerkonzerte von James Blunt, Simple Minds und Calogero hat, sollte sich die Weinmesse von Colmar von Ende Juli bis Anfang August vormerken. Die „foire aux vins de Colmar“ wird in diesem Jahr zum 75. Mal stattfinden. Insgesamt werden 350 Aussteller erwartet. Dabei geht es nicht nur um Musik und Wein, sondern auch um Gastronomie, Auto, Motorrad, Dekoration, Garten und Freizeit. Zum Programm gehören neben abendlichen Konzerten auch Animationen wie Tanzvorführungen.