Corona-Lage hinter der Grenze : Inzidenz in Moselle stabil – aber auf hohem Niveau bei 180

Metz Die Zahl der Neuinfektionen hinter der Grenze ist hoch, steigt aber seit über einer Woche nicht mehr an. In den Kliniken ist die Lage relativ entspannt, das kommt anderen französischen Regionen zugute.

61,8 Prozent der Bevölkerung in Moselle sind vollständig gegen Corona geimpft, 69,6 Prozent haben schon die erste Impfdosis bekommen. Es bleiben also rund 30 Prozent Ungeimpfte. „Darunter sind rund 15 Prozent, für die es keinen zugelassenen Impfstoff gibt: Kinder bis zwölf Jahre. Unser Ziel ist aber, alles zu tun, um die übrigen 15 Prozent von einer Impfung zu überzeugen“, sagt der Präfekt. Bei den Zwölf- bis 18-Jährigen sind rund 40 Prozent geimpft. Anders als im Saarland plant das Département Moselle eine Impfkampagne in den Schulen. „Es gibt zwei Überlegungen. Zum einen könnten die Schüler, die es möchten, während der Schulzeit zu einem Impfzentrum gefahren werden, zum anderen könnten mobile Ärtzeteams die Jugendlichen auf dem Schulgelände impfen“, erläutert der Präfekt die verschiedenen Möglichkeiten. Der Schulstart ist in Frankreich am Donnerstag, 2. September. Doch die Präfektur hofft, Jugendliche bereits vor dem Schulstart für die Corona-Impfung zu sensibilisieren. Am kommenden Samstag wird in fünf Supermärkten und Einkaufzentren in Moselle durchgehend geimpft, unter anderem in Fameck und in Farébersviller. An diesem Tag sind üblicherweise viele Familien unterwegs, die sich vor dem Schulstart mit Heften, Stiften und Ranzen eindecken. „Es ist mir aber wichtig zu wiederholen: Wir empfehlen die Impfung gegen Corona für Jugendliche. Allerdings wird der Schulbesuch nicht an die Impfung geknüpft“, betonte Touvet.