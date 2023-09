Ausflug nach Metz Internationale Messe in Metz: Jazz, Louisiana und einmal freier Eintritt für Deutsche

Metz · In Metz öffnet an diesem Freitag die Internationale Messe mit 500 Ausstellern. Das Treiben steht diesmal unter dem Motto „Louisiana und New Orleans“. Neben Live-Musik und kreolischer Küche gibt es an einem Tag auch freien Eintritt für deutsche Gäste.

28.09.2023, 11:00 Uhr

Die Internationale Messe in Metz (FIM) steht diesmal unter dem Motto „Louisiana und New Orleans“. Foto: FIM/Metz Expo