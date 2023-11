Geländewagen aus Lothringen Pick-up fürs Gelände: Zweites Ineos-Model kommt aus Hambach

2024 soll in Hambach ein Modell in Produktion gehen, das dem „Quartermaster“ ähnelt, sich aber an Umrüstungsspezialisten und Karosseriebauer richtet. Seinen Elektrogeländewagen will Ineos aber nicht in Hambach bauen. Dieser wird in Kooperation mit dem Automobilzulieferer Magna entwickelt und soll ab 2026 im österreichischen Graz vom Band laufen (wir berichteten).