Letzter Schultag Sommerferien beginnen in Frankreich – und auch für Kinder und Jugendliche am DFG

Für rund 1300 Schülerinnen und Schüler haben im Saarland schon am Freitagnachmittag die großen Ferien begonnen. Obwohl sich die meisten Kinder und Jugendlichen an vielen saarländischen Schulen noch eine Woche gedulden müssen. Möglich macht es die Orientierung an Frankreich, denn die rund 1300 Kinder und Jugendlichen lernen am Deutsch-Französischen Gymnasium (DFG) in Saarbrücken und an der Französischen Schule Saarbrücken und Dillingen (EFSD). Sie können an diesem Samstag ihren ersten Sommerferientag genießen – gemeinsam mit knapp zwölf Millionen Kinder und Jugendlichen in Frankreich. Zeugnisse gab es auch in der direkten französischen Nachbarregion Grand Est.