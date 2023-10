Von der Kohle zum Wasserstoff Wie sich der Standort Emile Huchet in Carling für die Zukunft umrüstet

Schließt es? Schließt es nicht? In den vergangenen Jahren wurde die Zukunft des Kohlekraftwerks Emile Huchet im grenznahen Carling zu einer Zitterpartie. Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (RE) keinen Hehl daraus gemacht, alle Kohlekraftwerke des Landes schließen zu wollen. Mit Verzögerung war es dann im März 2022 in Carling soweit: Die Stilllegung des Kraftwerks wurde eingeläutet, die meisten Mitarbeiter in den Vorruhestand geschickt. Doch ein paar Monate später, im Sommer, wurden die ersten vom Werk-Betreiber Gazel Energie wieder kontaktiert, um im Herbst den Dienst wieder aufzunehmen. Denn durch den Ukraine-Krieg und diverse Wartungsarbeiten an mehreren Atomkraftwerken wollte man potenziellen Engpässen vorbeugen. Im November 2022 startete das Kohlekraftwerk in Carling also wieder die Produktion. Diesmal mit einer Genehmigung der Regierung zunächst bis 2024, letztendlich wird wahrscheinlich bis 2027 produziert.