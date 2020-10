Sorgenkind und Zankapfel in Metz : Massiver Beton für die kleine Thérèse

Die Église Sainte-Thérèse de l‘Enfant-Jésus ist ein Kleinod abseits der Metzer Touristenpfade. Sie ist eine der ersten Kirchen Frankreichs, in der Beton der feinen Schlankheit der Gotik würdig wird, leidet aber an ihren Kriegsmängeln.

Einst Zankapfel zwischen Stadt und Bischof, heute das Sorgenkind der Metzer, und für manchen gar ein Schandfleck. Die Église Sainte-Thérèse de l‘Enfant-Jésus auf der Place Philippe-de-Vigneulles ist ein 78 Meter langen Stahlbetonbau, der an ein umgekehrtes Schiff anspielt, neben sich ein dünner, 70 Meter hoher Turm, der als „Pilgerstab“ bezeichnet wird. Vorne steht ein riesiger Portalvorbau in gotisch spitzen Dimensionen. Innen streben 16, um neun Grad geneigte Pfeiler nach oben, wo sie paarweise als Spitzbögen zusammenlaufen und ein 27 Meter hohes, schlankes Kirchenschiff schaffen. Farbiges Licht in den nüchtern dunklen Bau bringen die Fenster des Malers Nicolas Untersteller aus Stiring-Wendel. Sie fügen sich in ein geripptes Netz aus Beton und machen insgesamt 1062 Quadratmeter aus. Der Bau ist ein seltenes Beispiel für zeitgenössischen Stahlbeton aus der Zwischenkriegszeit. Geweiht ist er der Unbeschuhten Karmeliterin Thérèse von Lisieux (1873-1897) – der „kleinen heiligen Theresia“ und jung verstorbenen Patronin der Weltmission.

Alles beginnt 1929, als der Bischof 42 Ar Land in dem jungen Stadtviertel kaufen lässt. Zuerst entsteht eine provisorische Kapelle, die bald zu klein ist. Das Bauprojekt, zunächst hauptsächlich von den 3500 Gemeindemitgliedern finanziert, nimmt 1932 mit der Ausschreibung eines Architekturwettbewerbs durch das Bistum Fahrt auf. Die Jury wählt im Sinne des Bischofs Jean-Baptiste Pelt aus 22 Entwürfen den des Metzer Architekten Émile Besch, der einen neo-byzantinischen Historismus-Bau erdacht hat. Doch nach der Intervention des beigeordneten Bürgermeisters, dreier Architekten und von Untersteller teilt der Bürgermeister mit, dass die künstlerische Kommission der Stadt Beschs Entwurf ablehnt. So ergeht es ein Jahr später auch einem zweiten Entwurf Beschs. 1935 setzt sich Roger-Henri Expert durch. Der Rompreisträger ist bereits bekannt für elegante Häuser in seiner Heimatstadt Arcachon und ein Universitätsgebäude aus Stahlbeton in Paris. Bischof Pelt spricht sich weiter für einen Bau mit „Formen der christlichen Tradition“ aus. Doch das Ringen geht zugunsten der Stadt aus, die in dem, durch die Deutschen urbanisierten Viertel mehr Moderne will und eine nicht geringe Subvention gibt.