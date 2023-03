Leben im Ausland Gut leben in Frankreich: Département Moselle schneidet in nationaler Rangliste gut ab

Einkaufen, Ärzte, ÖPNV, Sicherheit, Bildung, Umweltweltschutz, Lebensqualität und Freizeit: Wo in Frankreich lässt es sich am besten leben? In Angers, Bayonne und Biarritz, lautet die Antwort. Zumindest, wenn es nach dem Verein „Villes&Villages où il fait bon vivre“ geht. Dieser erstellt jährlich die gleichnamige Rangliste, die just jene Dörfer und Städte aufführt, in denen es sich gut leben lässt. Anhand offizieller Statistiken wurden diesmal 34 820 französische Gemeinden auf 198 Kriterien geprüft.