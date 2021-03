Corona-Lage in Lothringen : Metz will „Impf-Bus“ in die Dörfer schicken

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Metz</irspacing> Die Corona-Lage im Département Moselle hat sich im Vergleich zur vergangenen Woche wenig geändert. „Die Inzidenz liegt derzeit auf 265 und somit leicht über den Wert von letzter Woche. Dafür ist die Positivitätsrate immer noch bei fünf Prozent und damit unter dem nationalen Durchschnitt“, sagte der Metzer Präfekt Laurent Touvet.

Auch die Impfkampagne läuft nach Plan. Allein in der vergangenen Woche wurden 32 000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. „Die Hälfte der Senioren über 75 Jahren hat mindestens die erste Dosis bekommen“, berichtete Lamia Himer von der Gesundheitsbehörde ARS. „Insgesamt wurden 11,5 Prozent der Bevölkerung in Moselle mindestens einmal geimpft. Das ist einer der besten Werte landesweit, der sich auch dadurch erklären lässt, dass wir Sonderkontigente von Impfstoffen aus Paris bekommen haben“, sagte Touvet. Dass der Impfstoff von Astrazeneca in Frankreich erstmal nicht mehr verabreicht wird, habe zunächst wenige Auswirkungen auf der Impfung in Moselle. „Hausärzte werden zwar Impftermine absagen müssen, aber in den Impfzentren, wo die meisten Injektionen stattfinden haben wir bereits alle Dosen von Astrazeneca verimpft. Bisher wurden uns keine Fälle von unerwünschten Nebenwirkungen gemeldet“, so Himer. In den nächsten zwei Wochen geht die Impfkampagne mit Dosen von Pfizer und Moderna weiter. Damit auch Senioren ohne Mitfahrgelegenheit einen Zugang zur Impfung bekommen können, wird in den nächsten Tagen ein „Impf-Bus“ eingesetzt, der in die ländliche Kommunen fahren wird. Als erste werden drei Dörfer in der Nähe von Sarrebourg angefahren.