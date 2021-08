Corona-Zahlen und Regeln in Frankreich : Deutlich mehr Corona-Fälle in Grand Est

Straßburg Die Delta-Variante lässt die Zahl der Neuinfektionen hinter der Grenze in Frankreich ansteigen. Wie schwer die vierte Welle in den nächsten Wochen die Kliniken treffen wird, hängt aber auch von einem anderen Faktor ab.

Denn nach einer Flaute im Juni und Juli hat die Impfkampagne nun wieder an Fahrt genommen. Grund dafür war die Ankündigung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den sogenannten „pass sanitaire“ (deutsch: Gesundheitspass) auf weitere Bereiche des öffentlichen Lebens auszuweiten. Seit dieser Woche braucht jeder, der in Frankreich zum Beispiel essen gehen oder mit dem Zug eine Langstrecke zurücklegen will, den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung, beziehungsweise einer Genesung, oder einen negativen Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Das gilt nicht nur für Innenräume, sondern zum Beispiel auch für die Außengastronomie. Unter anderem wird auch der Gesundheitspass, der seit dem 21. Juli für den Besuch von Kultureinrichtungen verlangt wird, nun auch bei Hochzeitfeiern, Sportereignissen sowie bei Besuchen in Krankenhäusern und Altenheimen nötig. In den Départements mit einer hohen Inzidenz muss dieser Nachweis auch vorgelegt werden, um in große Einkaufszentren zu shoppen, darüber entscheidet aber der Präfekt im Einzelfall. Für Personal in Kliniken und Seniorenheimen gilt eine Impfpflicht. Wer nicht geimpft ist, wird ab Mitte September nicht mehr bezahlt.