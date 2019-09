Einbruch um fast 80 Prozent : Schwarzes Jahr für die Honigernte

Straßburg Kalter Frühling, Sommerhitze und Gewitter führen zu Ertragsverlusten im Elsass.

In fast 45 Jahren Imkertätigkeit hat Roland Saenger aus der Straßburger Randgemeinde Illkirch noch nie so eine schwache Ernte wie in diesem Jahr gehabt: „In einem normalen Jahr müssten wir 20 bis 30 Kilo Honig pro Bienenstock ernten. In diesem Jahr sind es nicht einmal zehn Kilo“, sagte der Hobbyimker im Regionalradio France Bleu Alsace. Der katastrophale Ernteeinbruch gilt für alle Honigarten, die Saenger produziert: für Tanne, Akazie, Kastanie und Lindenblüten.