„Domaine de la Klauss“ : Erstes Hotel im Département Moselle bekommt fünf Sterne

Montenach In einem sehr schlechten Jahr für die Hotelbranche, gibt es für das „Domaine de la Klauss“ doch auch gute Nachrichten.

Gegründet wurde das „Domaine de la Klauss“ von Alexandre Keff im Jahr 2016 und verbesserte seitdem jährlich sein Angebot mit einem gastronomischen Restaurant, einem Außenpool und einem erweiterten Spa- und Fitnessbereich. „Unser Team ist sehr stolz auf den fünften Stern“, teilte Keff mit. Er sehe in dieser Auszeichnung auch einen Ansporn weiter zu machen. Als nächstes plant er Umbauarbeiten in hoteleigenen Restaurant „K“ sowie auf den Terrassen. Mit der Hoffnung, im neuen Jahr schnell wieder Gäste begrüßen zu dürfen. In Frankreich gilt das Beherbergungsverbot zunächst bis zum 20. Januar. Sollten die Weihnachtsfeiertage die Infektionszahlen wieder stark steigen lassen, würde der Wiedereröffnungstermin wieder in die Ferne rücken.