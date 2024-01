Neue Sauna in Grenznähe Hallenbad in Forbach öffnet neuen Wellness-Bereich

Nicht nur schwimmen, auch schwitzen: Das Hallenbad in Forbach öffnet am Montag, 22. Januar, seinen renovierten Wellnessbereich. Dann können Sauna, Whirlpool und Hammam wieder genutzt werden. Der „espace détente“ oder „espace bien-être“ befindet sich im Untergeschoss des Bades. Wer saunieren will, zahlt 12 Euro und kann dann auch das Bad nutzen.