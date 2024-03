Paukenschlag in Restaurant-Szene Koch (35) holt aus dem Stand drei Guide-Michelin-Sterne

Paukenschlag in der internationalen Restaurant-Szene: Der 35-jährige Franzose Fabien Ferré ist am Montagabend, 18. März, in der Kongresshalle von Tours vom Guide Michelin mit drei Sternen ausgezeichnet worden. „Ich bin nicht gut im Reden, dafür umso besser in der Küche“, sagte er laut France Info. „Ich habe mir niemals vorstellen können, mit der schönsten Auszeichnung auf dieser Bühne zu stehen."