Hexer, Raubritter und Monsterkatzen : Gruselige und kuriose Sagen: Bei den Nachbarn in Frankreich spukt es

Wenn im Elsass der Nikolaus kommt, hat er auch diesen finsteren Gesellen als Kinderschreck dabei: Hans Trapp, dem ein deutscher Ritter aus dem 15. Jahrhundert den Namen lieh. Foto: Écomusée ADT/Bartosch Salmanski

Hexer, Raubritter und Monsterkatzen: Diese gruseligen und kuriosen Sagen kursieren in Grand Est – manchmal ganz nah am Saarland. Teil 1.

Sagen und Legenden gehören auch bei den französischen Nachbarn in Grand Est zum kulturellen Schatz. Einige spielen bis heute eine Rolle – etwa bei den Nikolausumzügen. Andere müssen aus Archiven und Bibliotheken geborgen werden. Als die Sagen entstanden, sollten sie unterhalten, Wissen weitergeben oder schlicht das Fürchten lehren, indem sie vom Aufsuchen gefährlicher Orte oder dem Ausleben vermeintlich draufgängerischer Verhaltensweisen abhalten sollten. Heute lassen sie schmunzeln oder staunen. Manche werden, nicht ganz ernst gemeint, beim Apéro zwischen zwei Witzen, einem Ricard und ein paar Salzbrezeln weiter erzählt. Eine Auswahl für einen anderen Blick auf die französische Nachbarregion.

Haariges Wunder auf dem Herapel bei Cocheren

Erst keltische Fluchtburg, dann prosperierende römische Handelsstadt an der Wegkreuzung von Nord- und Südroute des Saarpfälzischen Jakobsweges: Um die archäologische Stätte auf dem Bergsporn Herapel bei Cocheren, zwischen Forbach und Saint-Avold gelegen, rankt sich so manche Sage. Eine hat mit der Heiligen Helena und einer ihr gewidmeten Kapelle zu tun. Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, soll dem Herapel, als sie mit dem Heiligen Rock auf dem Weg nach Trier war, einen Besuch abgestattet haben. In der Grotte, in der die Kaisermutter übernachtete, entsprang am nächsten Tag eine Quelle. Später wurde dort, auf einer älteren Kultstätte eines Mithrastempels, eine ihr geweihte Kapelle errichtet. Die Quelle ist natürlich wundertätig – eine lokale Legende besagt, im Wasser der Quelle getränkte Tücher können Augenkrankheiten heilen und auch ausgefallenes Haar in neuer Pracht sprießen lassen.

Die Gespensterziege, die nachts in Bitche meckert

Wer nächtens in den Bergen und auf den Hügeln bei Bitche eine Ziege erblickt, hat sich wohl auf den Hochfelsen verlaufen. Hier soll ein wiederkäuender Hornträger spuken, der einst einer braven Frau gehörte. Das war, bevor ihm ein Wilddieb den Garaus machte. Vom feinen Fleisch des meckernden Tieres wird dieser aber kaum etwas gehabt haben – denn auf die Untat hin verschluckte ihn die Erde und seine Familie gleich mit.

Foto: BeckerBredel 83 Bilder Halloween-Party 2022 in der Garage Saarbrücken (Bildergalerie)

Als eine schwarze „Katzilla“ die Stadt Metz angreift

Im Jahr 1344 wird das Metzer Land von einer schweren Epidemie unbekannter Art getroffen, die eine riesige, schwarze Katze heraufbeschworen haben soll. Als der Heilige Clemens das Ungetüm, in das sicher der Teufel gefahren war, mit dem Schwert erlegt und einen Exorzismus durchführt, endet die Epidemie. Um das Wunder zu feiern, beschließen die Magistratsbeamten, alljährlich zum Johannisfest, der Sommersonnenwende, 13 Katzen zu verbrennen. So geht die Legende. In Metz fanden die Verbrennungen auf der Place de Saucy statt (Place de la Comédie), ab 1662 auf dem Festungswall. Und tatsächlich weisen städtische Rechnungsbücher im 17. und 18. Jahrhundert auf Katzenverbrennungen hin: 1641 wurden Katzen durch drei Kaninchen ersetzt, 1673 und 1745 sind Körbe für Katzen belegt. 1758 erörterte die „Société royale des Sciences et des Arts de Metz“ (die Metzer Königliche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste) die Verbrennungen. Es war Madame la Maréchale d’Armentieres, die Gattin des Metzer Gouverneurs, die 1773 den Brauch beendete. Die Ursprungslegende um die von einer Katze ausgelöste Epidemie entstand wahrscheinlich im 18. Jahrhundert, wurde aber als mittelalterlich ausgegeben. In ihr verschmelzen Erfahrungen der Pestepidemie von 1347 und der Tanzwutausbrüche, die ab dem späten 14. Jahrhundert punktuell im Rhein-Mosel-Maas-Raum auftraten. Bis in die frühe Neuzeit kam es übrigens auch vor, dass Prozesse gegen Tiere geführt – und diese hingerichtet wurden.

Drei Könige räumen einen Berg im Elsass auf

Anlässlich des Dreikönigstags erstehen die Heiligen Drei Könige aus ihren Gräbern im Kölner Dom auf und wandern rheinaufwärts ins Elsass. Dort erklimmen sie den 1099 Meter hohen Berg Champ de Feu – und räumen ordentlich auf. Hexen und Dämonen geben sich dort nämlich Stelldicheins. Die Blaublütigen aus dem Morgenland verbrennen Weihrauch, bekämpfen Gräser mit Myrrhe und säen Weizen aus. Daraufhin flüchten die Unholde und verstecken sich im naheliegenden Ort Le Hohwald.

Wenn tanzende Teppiche zum Verhängnis werden

Eine verkürzte Lebensdauer hat der, der aus irgendeinem Grund dem Herzog im Weg ist: Ein gewisser Desbordes, Kammerdiener von Charles IV., Herzog von Lothringen, soll den Figuren eines Wandteppichs befohlen haben, das Gewebte zu verlassen und in den Sälen zu tanzen. Es rankten sich noch andere Geschichten: Dem Herzog und seiner Gesellschaft habe er bei einer Jagdpartie ohne Vorbereitung ein famoses dreigängiges Mahl kredenzt – allein mithilfe einer kleinen Schachtel mit drei Fächern. Mehr noch: Auf sein Geheiß stiegen drei Erhängte vom Galgen und grüßten den Herzog. Am Ende warf Charles IV. Desbordes vor, er habe am Silvestertag des Jahres 1627 das vorzeitige Ableben von Christine von Salm herbeigeführt – der Herzoginmutter und Urgroßmutter des römisch-deutschen Kaisers Franz I. Stephan (dem Gatten Maria Theresias). 1628 wird Desbordes angeklagt und dem Scharfrichter von Nancy übergeben. Ein pikanter, historisch besser belegter Fall, der sich drei Jahre später ereignen wird: Charles will die Scheidung der kinderlosen Ehe mit seiner Frau Nicole, Tochter des Lothringer Herzogs Réne II., erwirken. Als Mittel scheint ihm die Anzweiflung ihrer Taufe recht. Den Umweg, den er dafür nimmt, führt über den unbeliebten Priester Melchior de la Vallée. Der Herzog lässt den Priester aufgrund von Zauberei anklagen – dabei wird jenem zum Verhängnis, dass er Nicole einst getauft hatte. De la Vallée wird in der Porte de la Craffe, einer Stadtfestigung von Nancy, eingesperrt und im Juli 1631 verbrannt. Mit wenig Erfolg für den Herzog: Die Kirche erkennt die Scheidung auch später nicht an und die Nachkommen, die Charles aus einer späteren Ehe haben wird, werden illegitim bleiben.

Kleiner Wunderquell für Karl den Großen

Der Legende nach ließ Karl der Große um 800 in Rabas bei Saint-Hubert, unweit von Thionville, eine Kapelle bauen. Später steuerten Pilger auch eine Quelle an, die nahe der Kapelle entsprang, denn ihr Wasser galt als wundertätig. Von der Quelle wurde getrunken, auch die Kleider von Kranken wurden in das fließende Wasser gehalten, weil man hoffte, das Nass trage die Krankheit mit sich fort. Die Quelle fließt noch heute und ist für ihr klares Wasser bekannt. Tatsächlich war Thionville, umgeben von wildreichen Wäldern und an der Wasserstraße Mosel gelegen, eine der bevorzugten Residenzen von Karl dem Großen. Der Frankenherrscher hielt sich nachweislich mindestens zwischen 772 und 806 immer wieder in Thionville auf.

Foto: B&K/Bonenberger / B&K 44 Bilder Open-Air-Party in St. Wendel: So gruselig wurde Halloween in der City gefeiert

Wie ein deutscher Ritter zum elsässischen Kinderschreck wird

Wenn zur Weihnachtszeit in der Nachbarregion Grand Est die Nikolausumzüge stattfinden, hat der unter Atheisten wohl beliebteste aller Heiligen neben dem lieblichen Christkind immer auch einen griesgrämigen Gefährten bei sich: In Lothringen ist es ein boshafter Metzger, der Kinder ins Pökelfass stopft und zu Wurst verarbeitet, im Elsass der nicht weniger zimperliche Hans Trapp (auch Hans Trott oder Hans Drot). Trapp ist ein Riese mit schwarzem Rauschebart und dunkler Kutte – im Rest Frankreichs ist er als père Fouettard bekannt. Im Elsass steckt er ungehorsame Kinder, auch jene, die ihre Gebete nicht aufsagen wollen, in einen Sack und setzt sie im Wald aus. „Un bringt da Kinder a Ruada, / Wu net dien singe un bata“, heißt es in einem elsässischen Gedicht. Den Hintergrund für die elsässische Weihnachtslegende aber bildete wahrscheinlich ein Zank, den sich der historische Hans Trotha zum Ende des 15. Jahrhunderts mit dem Abt des Benediktinerklosters im elsässischen Wissembourg (Weißenburg) lieferte. Dabei ging es um Liegenschaften der Burg Berwartstein. Ritter Trotha war 1480 vom Kurfürsten der Pfalz mit der Burg belehnt worden, der Abt aber erhob ältere Ansprüche auf Teile des Gebiets als Klosterbesitz. Ihr Streit eskalierte in der sogenannten Wasserfehde: Trotha lässt die nahe Wieslauter aufstauen, um der Klosterstadt das Wasser zu entziehen. Auf Beschwerde des Abtes reißt er den Damm prompt ein, was Wissembourg eine heftige Überschwemmung beschert. Daher wohl auch der Beisatz der Legende, Trotha/Trapp hätte die Menschen auf seinen Gütern in Angst und Schrecken versetzt. Als Trotha im Jahr 1503 auf seiner Burg Bewartstein stirbt, war er, aufgrund des weiter eskalierten Streits mit dem Abt, zwar vom Borgia-Papst Alexander VI. mit dem Kirchenbann belegt worden, aber vom französischen König Louis XII. für seine Verdienste während der Italienischen Kriege als Chevalier d’Or ausgezeichnet.

Wo der Teufel den Schatz von Feen stiehlt

Die Wälder und Hügel um Abreschviller, am nördlichen Rand der Vogesen an der Roten Saar gelegen, sind beliebte Wanderstrecken. Wer dort auf dem Nonnenberg unterwegs ist, sollte einen Halt in Erwägung ziehen, wenn eine rote Kröte auftaucht. Erst recht, wenn sie auf einer Kiste sitzt und einen Schlüssel im Maul hat. Der Überlieferung nach handelt es sich dabei um den Teufel, der hier den Schatz von vier Feen in Beschlag genommen und die Zauberwesen eingesperrt hat. Wanderer, die der teuflischen Kröte den Schlüssel wegnehmen, können an den Schatz gelangen und die Feen befreien. Die Feen kann man manchmal singen hören, wenn sie zum Baden in einer Quelle gehen dürfen; dann sollen sie auch die Gewänder von Nonnen tragen. Aber um sie zu befreien, braucht es Glück: Ihr Schatz ist die meiste Zeit unter einem wackeligen Stein versteckt und taucht nur von Zeit zu Zeit auf – in der Mulde eines Felsens in Begleitung der teuflischen Kröte.