Neue Ausgabe schon 2025 Die Heißluftballons kehren zurück: Aber Festival bei Chambley bekommt neues Gesicht

Bei Chambley in der Nähe von Metz soll es vom 25. Juli bis zum 3. August 2025 wieder ein Großevent rund um Heißluftballons geben. Das teilte der Direktor des französischen Eventmanagement-Unternehmens Groupe ABC, Stéphane Bourguignon, am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit. Die Heißluftballons sollen weiterhin als Hauptattraktion bleiben, doch sonst soll sich nach Angaben von Bourguignon alles ändern.