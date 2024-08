Programm dauert zwei Tage Barbecue, Traktorziehen und Feuerwerk: Großes Bauernfest am Wochenende in Boulay

Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit dem Finale der Serientraktoren. Ab 13.15 Uhr treten beim Pflügerwettbewerb des Départements an die 30 Teilnehmer gegeneinander an. Qualifikationen und Finalrunden fürs Traktor-Ziehen schließen sich an und dauern bis 16 Uhr. Nach der Preisverleihung schließt das Fest gegen 18 Uhr.