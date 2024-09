Sie sollen den Grenzverkehr verbessern Warum diese Züge für 388 Millionen Euro bestellt wurden – und jetzt auf dem Abstellgleis stehen

Es sollte der ganz große Qualitätssprung für Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im grenzüberschreitenden Nahverkehr mit Frankreich werden. Das Ganze mit neuem französischem Zugmaterial, das auf beiden Stromnetzen fahren kann und an dessen Anschaffung sich die drei deutschen Länder finanziell beteiligen. Fürs Saarland hieße das umsteigefreie Verbindungen nach Metz und Straßburg im Ein- oder Zweistundentakt (wir berichteten). Los gehen sollte es mit dem turnusgemäßen Fahrplanwechsel Ende 2024. Nun wird es frühestens 2025 wie Franck Leroy, Präsident der Region Grand Est, kürzlich in Straßburg nach DPA-Angaben als Möglichkeit, also im Konjunktiv, in Aussicht stellte.