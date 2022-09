Schon wieder grausiger Fund in der Region Grand Est : Zerstückelte Frauen-Leiche in Mont-Saint-Martin entdeckt

Mont-Saint-Martin Der verstümmelte Körper einer Frau ist in der Nähe des Rathauses von Mont-Saint-Martin entdeckt worden. Es ist bereits der zweite Fund einer kopflosen Leiche in der Region Grand Est innerhalb weniger Tage.

Staatsanwaltschaft: Opfer ist „relative junge Frau“

„Wir können es kaum glauben. Es ist sehr schockierend, dass so etwas in unserer Nähe passiert. Wir denken an die arme Frau und ihre Familie. Wie kann man so etwas tun?“, sagte ein junger Mann der luxemburgischen Tageszeitung „L’Essentiell“, der angab die sterblichen Überreste gesehen zu haben. Ein 16-Jähriger Jugendlicher soll den verstümmelten Frauen-Körper gegen 13 Uhr gefunden haben. Ein weiterer Passant erklärte: „So etwas haben wir noch nie gesehen. So etwas erinnert an die Kartelle in Südamerika“.