Corona-Pandemie in Frankreich : Grand Est trauert um 4624 Tote

Straßburg (hem) Seit Anfang der Epidemie sind in der Region Grand Est 4624 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Im Grenz-Département Moselle wurden bisher 694 Sterbefälle in den Krankenhäusern und 220 Todesfälle in den Pflegeheimen verzeichnet.