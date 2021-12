Ausgangssperre und Böllerverbot : Diese Einschränkungen gelten für die Silvesternacht in Grand Est

Im Department Moselle herrscht seit dem 18. Dezember Böllerverbot. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Straßburg/Metz Um ausufernde Feierlichkeiten zum Jahreswechsel zu verhindern, greifen die Präfekturen in Metz und Straßburg durch.

Es ist eine traurige Tradition, die sich fast jedes Jahr zu Silvester wiederholt: Über die französischen Fernsehbildschirme flimmern Bilder von Autos, die in Straßburg und in seinen Vororten in Brand gesetzt werden. Dieses Jahr sollen sich solche Szenen in der Hauptstadt der Region Grand Est nicht wiederholen. Dafür sorgt die Präfektin des Départements Bas-Rhin, Josiane Chevalier, mit einem umstrittenen Erlass. Demnach gilt für Jugendliche unter 16 Jahre in der Silvesternacht vom 31. Dezember 22 Uhr bis zum 1. Januar 6 Uhr in Straßburg und in sechs angrenzenden Kommunen eine Ausgangssperre. Begründet wird dieser Schritt durch die aktuelle Corona-Lage, aber nicht nur. „Der aktuelle gesundheitliche Kontext mit einer starken Verbreitung des Virus unter jungen Leuten, bewegt uns dazu, größere Ansammlung im öffentlichen Raum einzuschränken“, schreibt die Präfektur.

Doch schwerwiegender für die drastische Entscheidung sind die Vorfälle der vergangenen Jahre. „Seit 1997 werden zu Silvester Gewaltausbrüche und Beschädigungen im öffentlichen Raum in Straßburg und den Vororten festgestellt“, heißt es weiter. Es handele sich dabei um Autobrände, aber auch Angriffe auf Feuerwehr und Polizei. „Jedes Jahr sind Minderjährige besonders stark an diesen Unruhen beteiligt, insbesondere Menschen zwischen 13 und 16 Jahren.“

In unmittelbarer Nähe zum Saarland dürfen Minderjährige zwar Silvester vor der Tür feiern, doch sollten die Feierlichkeiten relativ geräuschlos ablaufen. Zum 18. Dezember hat die Präfektur des Départements Moselle den Gebrauch und Transport von Silvesterraketen verboten. Dort dürfen die Menschen nur ungefährliche Böller zünden. Also ein Feuerwerk der sogenannten Kategorien C1, C2, F1 und F2. Doch auch bei den kleinen Knallern gilt: Im öffentlichen Raum dürfen Feuerwerksfreunde diese nicht knallen und in die Luft fliegen lassen. Einzig hauptberufliche Pyrotechniker hat die Regierung von dieser Regel befreit.