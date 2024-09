Probier-Teller für 6 Euro Neues Kulinarik-Fest lockt mit Gourmet-Ständen nach Metz

Dieses erste „Stadt-Festessen“ soll ein besonders vielfältiges gastronomisches Abenteuer im Zentrum von Metz werden: Während des „Festin urbain“ am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. Oktober, bieten gestandene Küchenprofis und Jungköche an insgesamt 15 Ständen kulinarische Leckereien an. Darunter, so kündigen die Veranstalter an, sind auch Sterneköche.