Am 14. September in Forbach : Aktionstag informiert über grenzüberschreitende Kooperation bei Gesundheit

Am 14. September in Forbach

Forbach/Saarbrücken Deutsche und französische Krankenkassen sind mit Info-Ständen präsent, Bürger können Anregungen geben: Am Mittwoch, 14. September, findet im französischen Forbach der Gesundheitstag SaarMoselle statt. Es treffen sich Akteure des grenzüberschreitenden Gesundheitswesens und es gibt Vorträge zu erfolgreichen Kooperationen mit deutscher Übersetzung.

Der Eurodistrict SaarMoselle organisiert am Mittwoch, 14. September, den Gesundheitstag SaarMoselle im grenznahen französischen Forbach. Von 9.30 bis 17.30 Uhr werden im Kongresszentrum Burghof Akteure des grenzüberschreitenden Gesundheitswesens und Verantwortliche des GeKo-Projekts zusammenkommen. „GeKo SaarMoselle - Strukturierung der Gesundheitskooperation im Gebiet SaarMoselle“ heißt das Projekt, in dem sich der Eurodistrict seit 2020 engagiert.

Gesundheitstag des Eurodistrict SaarMoselle am Mittwoch, 14. September, im Kongresszentrum (Centre des Congrès du Burghof), 15 Rue du Parc in Forbach. Anmeldung zur Veranstaltung per Mail an info@geko@saarmoselle.org. Weitere Informationen unter https://www.saarmoselle.org/de/projekt-geko-saarmoselle.html