Gegen Chemie im Essen Straßburg versorgt schwangere Frauen mit Bio-Obst und Gemüse – kommt das Programm frankreichweit?

Vor rund einem Jahr sind in Straßburg die ersten Bio-Obst- und Gemüse-Kisten kostenlos an schwangere Frauen verteilt worden. Mit dem Programm „Grünes Rezept“ sollen künftige Mütter für gesunde und bewusste Ernährung sensibilisiert werden. 800 Frauen sind für die einjährige Pilotphase ausgewählt worden. Von ihrem Frauenarzt bekamen sie ein Rezept, mit dem sie sieben Monate lang jede Woche einen bOst- und Gemüse-Korb in Bio-Qualität abholen durften. Außerdem konnten sie an jeweils zwei Workshops teilnehmen, in denen über die Gefahren von chemischen Stoffen wie Bisphenol A oder Triclosan informiert wurde, die hormonelle Störungen bewirken können. Diese finden sich nicht nur im Essen, sondern oft auch in Pflegeprodukten oder Putzmitteln.