80 Jahre SS-Lager Fort Queuleu Haft und Folter: Wie SS und Gestapo eine Metzer Festung zum Ort des Grauens machten

Am 12. Oktober 1943 richteten die Nazis in der Metzer Festung Fort de Queuleu (deutsch: Feste Goeben) ein Sonderlager ein, das als Haft-, Verhör- und Folterort berüchtigt wurde. Rund 1300 Männer und 200 Frauen waren in den folgenden zehn Monaten unter qualvollen Bedingungen in diesem Lager, an dem SS und Gestapo mitwirkten, inhaftiert.