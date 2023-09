Besser ohne Auto unterwegs Straßburg ist eine Oase für Fußgänger

Straßburg · Ostfrankreichs Oase für Fußgänger: In Straßburg können Anwohner und Touristen viel zu Fuß unternehmen. Damit belegt die elsässische Großstadt in puncto Fußgängerfreundlichkeit den zweiten Platz in Frankreich. Aber Straßburg hat noch mehr vor.

25.09.2023, 06:00 Uhr

Die erste Fußgängerzone Straßburgs: Seit 50 Jahren können Anwohner und Touristen die Straßen und Plätze rund um das Münster als autofrei genießen. Foto: OTSR/Philemon Henry

Straßburg hat eine gute Bewertung unter den fußgängerfreundlichen Städten von Frankreich erhalten. Das Kollektif „Place aux piétons“ setzte die elsässische Stadt in der Kategorie der Städte mit mehr als 200 000 Einwohnern auf den zweiten Platz. Den ersten Platz belegt Rennes in der Bretagne, den dritten Nantes in der Region Pays de la Loire.