WM-Finale gegen Argentinien : Frankreich verpasst WM-Sieg: Freudenfest in den Straßen von Forbach fällt aus

Foto: Sophia Schülke 8 Bilder Freudenfest in den Straßen von Forbach fällt aus

Forbach Der WM-Sieg ging an Argentinien – nicht an Frankreich. Damit blieb in Forbach die große spontane Feier aus. Vor knapp zwei Wochen hatten hier viele ausgelassen den Einzug von Marokko ins Viertelfinale bejubelt.