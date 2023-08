Film-Tipp für Frankreich Für nur fünf Euro ins Kino: So profitieren auch Saarländer von der Aktion „Ciné Cool“

Teilnehmende Kinos sind unter anderem „Les Cinémas Forum“ in Saargemünd, „Le Paris“ in Forbach und „CGR“ in Freyming-Merlebach. Die beiden Kinos in Saargemünd und Forbach zeigen hauptsächlich französischsprachige Versionen, unter anderem von „Ninja Turtles: Teenage Years“, „Barbie“, „Gran Turismo“ und „Oppenheimer“. In Freyming-Merlebach gehören „Vost“-Versionen, also als Originalversion mit französischen Untertiteln, auch außerhalb von „Ciné Cool“ zum Programm. So werden beispielsweise am Sonntag, 27. August, die Filme „Hypnotic“ mit Ben Affleck (20.05 Uhr) und „Blue Beetle“ (22.10 Uhr) für fünf Euro als „Vost“ gezeigt.