Freizeit-Tipps für Frankreich : Lothringen feiert mit Rittern und Samurai in den Sommer

Rund um die Kathedrale von Toul finden sich am Wochenende des 25. und 26. Juni rund 150 Aussteller ein. Foto: Vincent Damarin

Rodemack/Pont-à-Mousson/Toul/Nancy Feste, Märkte und Ausstellungen, Dinos, Ritter und Samurai: Was geht freizeitmäßig in den kommenden Wochen in Lothringen? Fünf Tipps für Tagesausflüge und Kulturtrips zu den französischen Nachbarn.