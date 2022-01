Frankreich wählt einen neuen Präsidenten : So können auch Franzosen im Saarland für ihren Kandidaten stimmen

Saarbrücken Im April wählt Frankreich ein neues Staatsoberhaupt. Auch die Französinnen und Franzosen im Saarland können abstimmen – müssen dafür aber bestimmte Fristen beachten.

Alle fünf Jahre wählen die Französinnen und Franzosen einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Auch Staatsbürger, die dauerhaft im Ausland wohnen, dürfen sich an die Abstimmung beteiligen. Im Saarland betrifft das rund 6000 volljährige Franzosen. Um am kommenden 10. und 24. April (Stichwahl) abstimmen zu dürfen, müssen sie beim Konsulat („liste consulaire“) registriert sein. Wer es bisher versäumt hat, hat noch bis zum 2. März Zeit, das online auf der Seite „Service public“ zu erledigen. Alternativ kann die Registrierung auch bis zum 4. März bei einem Termin im Konsulat in Saarbrücken nachgeholt werden.

Die Abstimmung für die Präsidentschaftswahl erfolgt am Wahltag vor Ort. Wer an diesem Tag verhindert ist, kann einem anderen Wahlberechtigen eine Vollmacht ausstellen. Staatsbürger, die sich einmal beim Konsulat registriert haben, können auch im Juni bei der Parlamentswahl wählen, denn die Franzosen im Ausland haben eigene Abgeordnete, die in der Nationalversammlung in Paris ihre Interessen vertreten. Für die Parlamentswahl können Franzosen im Ausland auch per Briefwahl oder online abstimmen.