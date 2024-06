Radsport und Kochkunst Tour de France zu Gast in Grand Est: Diese Genüsse warten am Streckenrand

Wer sich zur Tour de France nach Grand Est aufmacht, kann dabei auf eine Tour der kulinarischen Genüsse gehen. Die Fahrer streifen den Westen der Region, wenn sie am 6. Juli Colombey-les-Deux-Églises (Département Haute-Marne) erreichen und am 7. Juli in Troyes (Département Aube) eine Flachetappe absolvieren (Tipps zur Anfahrt zu beiden Etappen, zum Zuschauen an der Strecke und zu Sehenswürdigkeiten finden Sie hier). Die dortigen Spezialitäten werden nicht nur in der Region geschätzt.