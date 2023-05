Deutschlernen in Frankreich Département Moselle will Deutsch in französischen Klassen beliebter machen

Deutsch zu lernen gilt in Frankreich als mühsam. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Sprache lernen, ist im Nachbarland stark zurückgegangen. So liegt laut einer Statistik auf der Seite „frontaliers-grandest.eu“ selbst in der Nachbarregion Lothringen bei den Sprachen, die im Sekundarbereich, also im Collège, gewählt werden, Englisch mit 63,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler an erster Stelle, gefolgt von Deutsch auf dem zweiten Platz mit einem Anteil von 35,4 Prozent. Eine Ausnahme bildet in Lothringen einzig das Département de la Moselle, wo ein umgekehrtes Verhältnis verzeichnet werden kann. Hier haben sich rund 60 Prozent der Schüler und Schülerinnen zwischen elf und 15 Jahren für Deutsch und nur 30 Prozent für Englisch entschieden.